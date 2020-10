Accident mortel de tracteur à Standbridge: enquête préliminaire en février 2021

L'agriculteur de 38 ans de Notre-Dame-de-Stanbridge, qui aurait causé la mort de trois enfants et un adulte alors que ceux-ci sont tombés d'une pelle de tracteur, reviendra au tribunal le 11 février 2021 au palais de justice de Granby.

Ce sera alors son enquête préliminaire. Cette étape sert à déterminer si les preuves sont suffisantes pour justifier la tenue d'un procès.

Les chefs d'accusations initiaux demeurent inchangés: il est accusé de négligence causant la mort de trois enfants et de négligence causant des lésions corporelles lors de la conduite d'un véhicule moteur. Il n'y a aucun chef posé en lien avec l'alcool au volant.

Dans ce dossier, il y a une ordonnance de non-publication sur le nom de l'accusé visant à ce que l'on ne puisse identifier les mineurs impliqués.

Tragédie dans une petite municipalité

C'est une tragédie qui avait fortement ébranlé le maire et les citoyens de la petite municipalité de 700 âmes.

Le 1er juillet 2020, 10 personnes, soit six enfants et quatre adultes, prenaient place dans la pelle d'un tracteur de ferme. Le poids lourd circulait sur le rang Sainte-Anne lorsque la pelle a soudainement basculé et les occupants sont tombés au sol.

Ils sont passés sous les roues du tracteur. Trois des enfants en sont décédés et d'autres ont été grièvement blessés. Deux jours plus tard, un des adultes impliqués dans l'accident, qui avait été sévèrement blessé, rendait l'âme à son tour.

L'accusé avait été remis en liberté moyennant une somme de 5000$. Il a toutefois des conditions strictes à respecter, dont l'interdiction de communiquer avec certaines personnes concernées par la tragédie et celle de conduire un véhicule à moteur, sauf pour cas d'urgence ou de travail.

