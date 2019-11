Accusations possibles contre l'homme barricadé à St-Jean-sur-Richelieu

L'homme de 45 ans qui s'est barricadé pendant 12h dans son logement de la rue Boisvert avec une arme hier, à Saint-Jean-sur-Richelieu, pourrait faire face à la justice.

Les policiers sont finalement intervenus vers 20h30 et ont maîtrisé l'individu. Il a été arrêté avant d'être amené au centre hospitalier où il est détenu le temps de recevoir les soins appropriés à son état.

L'homme de 45 ans pourrait faire face à des accusations de possession d'arme dans un dessein dangereux, d'entrave au travail des policiers et d'avoir proféré des menaces. Il comparaitra quand son état le permettra.

Ce genre d'intervention est un travail de longue haleine et nécessite souvent un important déploiement policier, alors que l'issue est imprévisible.

« Il y a eu beaucoup de mouvement de personnel dans le courant de la journée, tant par rapport à la prise de périmètre rapprochée et plus éloignée. On a été chanceux, ce n'était pas une température trop froide non plus. Les agents sont relevés aux heures pour vaquer à leurs besoins. On souhaite toujours la reddition de l'individu par lui-même, mais on n'a pas de contrôle. »

- Jérémie Levesque, sergent aux relations médias du Service de police de St-Jean-sur-Richelieu