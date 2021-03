Agression sur une septuagénaire à Granby: Sammy Saunders face à la justice

À Granby, Sammy Saunders, 22 ans, fait face à 5 chefs d'accusations en lien avec l'attaque et l'agression sexuelle qu’il est suspecté d'avoir perpétré à l’endroit d’une septuagénaire de Granby, dimanche sur la piste cyclable la Montérégiade.

L'agression est survenue vers 14h30, entre la rue Simmonds et le boulevard Industriel et c'est quelques heures plus tard, toujours sur la piste, que les policiers mettaient la main au collet du jeune homme.

Jusqu'au moment de l'événement, l'homme devait séjourner au Centre L'Envolée de Shefford pour y traiter des dépendances.

De son côté, la septuagénaire a été rencontrée par les enquêteurs dans la journée d’hier et elle prend du mieux mais a subi d'importantes blessures et a été secouée par l'événement.

En début de semaine, le jeune homme a comparu pour deux accusations de non-respect de condition en lien avec une ordonnance de la Cour.

Il a comparu par visioconférence au palais de justice de Granby, jeudi en fin d'après-midi (hier).

Des chefs d'accusations d’agression sexuelle grave, de séquestration et de voies de fait contre un agent de la paix ont été déposés officiellement contre lui.

Sammy Saunders reste donc incarcéré et reviendra en cour le 18 mars prochain pour son enquête pro forma.