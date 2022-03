Aide à l'Ukraine: Brossard doublera les dons à la Croix-Rouge

Brossard doublera les dons des citoyens au Fonds de secours de la crise humanitaire en Ukraine de la Croix-Rouge jusqu'à concurrence de 25 000$. La Ville invite ses citoyens à faire preuve de générosité en faisant un don sur la page dédiée sur le site web de l'organisation d'ici le 30 avril.

Après 28 jours d'invasion, les bombardements se poursuivent, les Russes bloquant même des convois humanitaires malgré des ententes. Plus de 121 enfants ukrainiens seraient morts depuis le début du conflit alors que 3,5 millions de personnes ont quitté le pays.

«Je sais les gens de Brossard généreux et je compte sur eux pour nous aider à soutenir les efforts sur le terrain face à cette crise humanitaire qui concerne toute la planète.» Doreen Assaad, mairesse de Brossard

Les équipes de la Croix-Rouge sur le terrain en Ukraine et dans les pays voisins continuent de fournir une assistance humanitaire aux personnes touchées. Aux postes frontaliers et dans les grandes villes, ce soutien comprend de la nourriture, de l'eau, des vêtements et des trousses d'hygiène, une formation aux premiers secours, des fournitures médicales et des soins de santé 24 heures sur 24, y compris un soutien psychosocial.

Pour en savoir plus ou pour faire un don brossard.ca/ukraine.