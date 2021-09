Alain Laplante souhaite un second mandat fort à Saint-Jean

Malgré une suspension de 95 jours par la Commission municipale du Québec et d'importantes dépenses pour frais d'avocats lors de son dernier mandat, le maire sortant Alain Laplante demande à la population de Saint-Jean-sur-Richelieu un mandat fort. Il misera sur la «transparence» pour faire valoir ses arguments.

Il est aussi visé par des plaintes en harcèlement psychologique déposées par trois ex-fonctionnaires municipaux, «concluantes et recevables» aux yeux de la CNESST. Nul doute que l'enjeu du climat au conseil reviendra dans la présente élection et les poursuites de citoyens, de part et d'autres.

Une activité de lancement avait lieu vendredi au Stade de soccer Dupont Ford devant 250 personnes.

Son équipe est déjà complète dans les 12 districts, même chose du côté de son opposante Andrée Bouchard, qui lancera sa campagne lors de la date officielle du déclenchement des élections, le vendredi 17 septembre.

Dans les prochaines semaines, Alain Laplante fera campagne avec des pancartes identifiées «Rien à cacher» et traitera d'environnement, de développement social et économique.

«L'enjeu de la protection de notre territoire est immense. Les citoyens sont faces à deux options: continuer à détruite les boisés, détruire les terrains de golf et les terres agricoles ou nous, qui nous présentons pour protéger notre environnement.» Alain Laplante, maire sortant Saint-Jean-sur-Richelieu

Sur les infrastructures, M. Laplante reconnait que les besoins sont grands, notamment pour de nouveaux terrains de pickleball, un nouveau terrain synthétique polyvalent dans le secteur Iberville et un nouvel aréna, autant de projets pour lesquels il faut des subventions.

Parmi ses autres engagements, notons la création d'un poste de vérificateur général indépendant pour assurer l'exactitude des états financiers de la Ville.

Voici l'entrevue avec le maire Alain Laplante portant sur l'intégrité politique, les priorités et aussi, le climat de travail au conseil.