Andrée Bouchard candidate à la mairie de Saint-Jean en novembre 2021

L'ex-présidente de la Commission scolaire des Hautes-Rivières, Andrée Bouchard, briguera la mairie de Saint-Jean-sur-Richelieu aux élections de novembre 2021.

Depuis plusieurs mois, elle dit avoir été sollicitée par diverses personnes du milieu culturel, communautaire et socio-économique et plusieurs l'ont convaincue de faire le saut en politique.

D'entrée de jeu, Mme Bouchard explique que sa présence pendant près de 20 ans au Centre de services lui a permis de travailler autant avec des parents que des élus et d'exercer du leadership sous plusieurs facettes, un atout précieux.

Elle ne cache pas que les nombreuses divisions entre les conseillers indépendants (ex du Groupe des 9) et de l'Équipe Alain Laplante ont motivé sa décision. Selon elle, les citoyens méritent un leadership rassembleur pour que les projets économiques et sociaux évoluent comme il se doit.

« Dernièrement, j'ai été sollicitée par plusieurs personnes de plusieurs milieux et même des personnes que je ne connaissais pas, qui me voyaient travailler sur le terrain. J'ai travaillé presque 20 ans dans une structure avec des élus et des gestionnaires au sein d'une structure scolaire. Mon impression est que depuis trois ans, en raison des chicanes, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a été maintenue dans une certaine immobilité et il faut maintenant être à l'écoute. » - Andrée Bouchard, candidate à la mairie de Saint-Jean-sur-Richelieu

Au cours des prochains mois, elle préparera également une plateforme électorale et veut jouer le rôle de rassembleuse. Avec les départs de certains hauts cadres à la Ville, il est primordial selon elle d'avoir de bonnes relations avec les directions de services et les employés.

« J'ai toujours pensé que les élus doivent travailler avec les employés et les fonctionnaires main dans la main. Il ne suffit pas de faire le travail mais de bien faire le travail. Nous devons travailler tous ensemble et faire en sorte qu'il y ait une relation de confiance inébranlable avec les partenaires comme les employés, c'est primordial. » - Andrée Bouchard, candidate

Déjà des priorités déjà sur la table

Mme Bouchard insiste: elle souhaite que l'équipe qui sera sur les rangs partage des valeurs, mais ne tienne pas la fameuse ligne de parti politique qu'on voit souvent en politique municipale.

Elle compte présenter une équipe de candidats, mais on ignore s'il y en aura dans tous les districtts.

Toutefois, Andrée Bouchard a déjà ciblé des priorités qu'elle veut mettre de l'avant en vue de l'élection municipale de novembre 2021.

« Je n'ai pas la prétention de penser que tout le monde va rentrer lors de l'élection, c'est pour cela qu'il faut faire équipe. Quant à mes champs d'action, ils sont nombreux, en plus de la culture qui est un peu mon dada. La qualité des services aux citoyens, c'est majeur. La saine gestion des finances publiques. L'environnement, c'est primordial avec de belles choses qui se sont déjà faites. On pourrait penser à un nouveau plan de conservation des milieux naturels. Il y a beaucoup à faire dans le milieu socio-économique: ma compétence est beaucoup tournée vers la formation de la main d'oeuvre et j'entends la mettre à profit. » - Andrée Bouchard, candidate à la mairie de Saint-Jean-sur-Richelieu

Le maire sortant Alain Laplante a également confirmé qu'il briguerait un nouveau mandat.