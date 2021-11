Andrée Bouchard devient la première mairesse de Saint-Jean-sur-Richelieu

Pour la première fois de son histoire, Saint-Jean-sur-Richelieu sera dirigée par une femme. L'ancienne présidente de la commission scolaire des Hautes-Rivières, Andrée Bouchard, a battu Alain Laplante, maire sortant.

Andrée Bouchard a réussi à faire élire 11 candidats de son équipe dans 12 districts. Les Johannais lui ont donné un mandat clair avec 65.18% des votes contre 34.82% pour son principal rival.

Tout au long de la campagne, Alain Laplante a axé ses interventions sur la protection des espaces verts et des golfs.

Son règne a notamment été marqué par une suspension de 95 jours par la Commission municipale du Québec et de plaintes en harcèlement psychologique d’anciens fonctionnaires.

En fin d'après-midi, il a réagi dans une dépêche envoyée aux médias.

Déclaration du maire sortant Alain Laplante:

« C’est la tête haute que je prends acte du résultat de la présente élection. Ce n’est évidemment pas celui que je souhaitais. Je souhaite exprimer toute ma gratitude aux milliers de citoyens qui ont cru à notre façon de voir les choses et qui ont voulu nous voir travailler à l’amélioration de la qualité de vie à Saint-Jean-sur-Richelieu. Moi, Maryline Charbonneau, Justin Bessette et Ian Langlois avons été fiers de défendre les nombreuses causes citoyennes et de nous être battus pour eux, notamment pour la protection du territoire. C’est maintenant l’occasion pour moi de prendre du repos et de consacrer plus de temps auprès des membres de ma famille. »