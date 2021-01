Annulation des vols dans le sud: un plan d'aide demandé par les agences de voyage

Le Canada suspend tous les vols vers les destinations soleil, soit vers les Caraïbes et le Mexique, dès dimanche jusqu'au 30 avril. Une nouvelle qu'appréhendaient des agences de voyage de la Montérégie, dont certaines qui avaient déjà cessé de vendre des forfaits et destinations soleil depuis quelques semaines.

Justin Trudeau annonçait ce matin que les voyageurs ne pourront atterrir qu'aux aéroports de Montréal, Toronto, Calgary et Vancouver. A leur arrivée, ils devront obligatoirement passer un 2e test de dépistage de la COVID-19.

En attendant le résultat, les voyageurs devront rester en quarantaine pendant 3 jours, à leurs frais, dans un hôtel supervisé.

Certaines agences de la Montérégie contactées s'attendaient à une telle annonce. Par contre, les propriétaires se demandent, depuis le début, pourquoi il n'y a pas de plan d'aide pour les transporteurs aériens et pour soutenir les pertes financières des agences de la part du fédéral.

A l'Agence de Voyage Vasco de Saint-Hyacinthe on ne vendait déjà plus de billets et forfaits sud avant l'annonce de ce matin.

L'entreprise explique «qu'il y avait déjà trop d'incertitude liés au vols dans le sud».

Chez Vasco McMasterville-Beloeil, on avait déjà limité les ventes de destinations soleil depuis les Fêtes. Il faut dire que beaucoup d'effort en santé et sécurité et de sensibilisation était faite par l'Agence pour que les voyageurs soient conscients des consignes sanitaires, des risques associés à la COVID-19.

La propriétaire Louise Giroux souligne que le Canada est l'un des seuls pays du G7 qui n'a pas de plan d'aide pour les agences de voyage et pour l'aviation

Elle croit qu'un plan clair pour compenser les agences et transporteurs dans les meilleurs délais serait approprié, puisque l'on ne peut exclure une prolongation de la mesure.

«La demande dans le sud n'était pas si grande, peut-être que les gens passaient par Internet, ce qui n'est pas recommandé. Les gens recevaient des crédits voyage mais c'est tout. Déjà, le Groupe Vasco avait pris la décision d'arrêter la vente de forfaits jusqu'au mois d'avril dans le sud avant l'annonce de ce matin. Le fait que les acteurs de l'aéronautique n'ont pas d'aide a une incidence sur nos ventes. Nous tentons d'avoir de l'aide, nous avons donné beaucoup de temps aux gens pour leur expliquer les impacts de voyager, les risques. Les compagnies d'aviation ont eu des prêts pour les employés mais pas de plan d'aide. Il faut mettre des moyens en place aussi pour améliorer le dépistage des voyageurs puisque la vie reprendra un jour» Louise Giroux, propriétaire Voyage Vasco McMasterville-Beloeil

«Trop peu trop tard» selon le Bloc

Le porte-parole du Bloc Québécois en matière de commerce international et député de Saint-Hyacinthe-Bagot Simon-Pierre Savard-Tremblay croit que le gouvernement Trudeau a trop attendu dans ce dossier et que les voyages non-essentiels aurait dû être interdit dès le début.

Depuis le tout début, le Bloc demande au fédéral le remboursement intégral des billets dans le Sud plutôt que d'offrir des crédits-voyages aux voyageurs.

Son collègue en matière de transport Xavier-Barsalou-Duval, dans Pierre-Boucher Verchères-Les Patriotes a déjà réclamé du fédéral que la Loi sur la protection des consommateurs s'applique et que toutes les compagnies aériennes remboursent les clients touchés par les annulations en pandémie plutôt que d'offrir des crédits-voyage, tel que stipulé dans une pétition déposée aux Communes.

Le Bloc Québécois espère donc que les mesures annoncées aujourd'hui (quarantaine entre autres) permettront de freiner l'épidémie de COVID-19,.