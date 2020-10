Appel d'offres lancé pour ajouter une voie réservée sur l'autoroute 20

Québec lance l'appel d'offres pour l'ajout d'une voie réservée sur l'autoroute 20 Est, en Montérégie. Les travaux pourraient débuter d'ici deux ans.

Le tronçon de 13 km sera construit entre l'autoroute 30 à Sainte-Julie et la route 22 à Beloeil.

Le but est de diminuer la congestion routière et l'utilisation de l'auto solo entre Montréal et la Rive-Sud. Cela devrait par le fait même réduire le temps de déplacement des usagers, qui devraient économiser de précieuses minutes aux heures de pointe, surtout le soir.

« Cette nouvelle voie réservée permettra de doter cet axe routier très sollicité d'un nouveau corridor consacré aux modes de transports collectifs et au covoiturage. Aucune voie de circulation ne sera retranchée. À terme, cette nouvelle voie permettra d'améliorer la fluidité de la circulation sur l'autoroute 20. » - Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports

Environ 97 000 véhicules circulent chaque jour dans ce secteur à partir du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, à Montréal.

Les travaux pourraient débuter dès 2022, soit un an plus tôt que prévu, si le projet de loi 66 du gouvernement Legault, concernant l'accélération de certains projets d'infrastructure, est adopté.

Cette voie réservée était une de ses promesses électorales de 2018 du député de Borduas et ministre responsable de la Montérégie, Simon Jolin-Barrette, qui y voit un avantage économique.

« Le trafic fait peser un lourd fardeau sur la compétitivité, notamment sur la Vallée-du-Richelieu, ainsi que sur la qualité de vie des citoyens. D'ailleurs, les travaux à venir en direction est sont complémentaires à ceux déjà prévus en direction ouest vers Montréal dans le cadre du projet de réfection majeur du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine. » - Simon Jolin-Barrette, ministre de la Montérégie

L'appel d'offres lancé aujourd'hui vise l'octroi d'un contrat de services professionnels pour réaliser les études d'avant-projet et les plans et devis pour l'ajout de cette voie.