Arrestation de 5 trafiquants de drogue à Brossard et Montréal

Des frappes policières à Brossard et Montréal, mercredi, ont permis l'arrestation de 5 individus soupçonnés de trafic de drogue.

Les perquisitions ont permis de saisir entre autres de la cocaïne, du crack, des cellulaires, des ordinateurs et de l'argent comptant, en plus d'une arme à feu et des munitions.

L'opération menée par le Service de police de l'agglomération de Longueuil découle d'une enquête débutée en avril.