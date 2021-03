Arrêté pour grand excès de vitesse...il prétend vouloir éviter le couvre-feu

Un jeune automobiliste d'une vingtaine d'années de Saint-Jean-sur-Richelieu paie chèrement le grand excès de vitesse qu'il a fait sur le Chemin du Grand Bernier Nord jeudi dernier. Interpellé par les policiers après avoir roulé à très grande vitesse, le jeune conducteur a prétexté...qu'il voulait arriver en temps chez lui pour éviter d'être sanctionné pour le non-respect du couvre-feu.

Le 18 mars, vers 21h10, un agent du Service de police de Saint-Jean captait le véhicule avec son cinémomètre alors qu'il circulait à 131 kilomètres à l'heure dans une zone à vitesse restreinte de 50.

Le jeune homme n'a pas résisté aux policiers mais a reçu un constat de 1537$ pour vitesse excessive, il est dépouillé de 18 points d'inaptitude et voit son permis être suspendu pour 7 jours.

Selon le sergent Jérémie Levesque, il ne remarque pas de hausse marquée des grands excès de vitesse dans les dernières semaines mais il y a tout de même des conducteurs téméraires qui tentent de contourner la loi, en l'absence de policiers dans des quartiers résidentiels.

C'est aussi un rappel d'être prudent dans les zones à vitesse restreinte, dans les quartiers mais aussi, près des écoles.

«La raison qu'il a invoqué est particulière mais il n'y a aucun prétexte à faire de la vitesse. Nous avons régulièrement des grands excès de vitesse au-delà de 40 kilomètres mais à 81 kilomètres de plus, comme dans ce cas, c'est très rare. Il y a une diminution au niveau de la circulation, c'est clair. Par contre, les grands excès demeurent : quand il y a moins de circulation, les automobilistes ont tendance à rouler plus rapidement, c'est une tendance que nous observons depuis un certain temps. »

Sergent Jérémie Levesque, porte-parole du Service de police de Saint-Jean-sur-Richelieu