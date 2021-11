Assermentation du nouveau conseil de Saint-Jean

La nouvelle mairesse de Saint-Jean-sur-Richelieu, Andrée Bouchard, ainsi que les 12 conseillers, sont maintenant assermentés. La cérémonie à l'hôtel de ville de lundi soir marque le début officiel de leur mandat qui s'étendra jusqu'en 2025.

Chacun des membres du conseil nouvellement élu a été présenté afin de mieux les connaître, avant qu'ils prêtent serment. Comme l'événement était webdiffusé, il est possible de réentendre aussi les discours.

«Nous sommes très conscients de l'immense tâche qui nous attend. Le défi en politique n'est pas d'écouter la meute, mais d'entendre plutôt ceux qui se taisent, ceux qui ne parlent jamais. On a tout pour retrouver la fierté de vivre, travailler et se divertir à Saint-Jean-sur-Richelieu. On n'a pas le choix d'augmenter la richesse, mais ont a aussi l'obligation de se préoccuper de l'environnement. Mais avant d'augmenter la richesse, il y a un grand travail de séduction à faire. Je compte y parvenir en m’appuyant sur cette équipe compétente, représentative de tous les citoyens.» Andrée Bouchard, mairesse de Saint-Jean

Conseil majoritairement féminin

En plus d’élire la première mairesse, les Johannais ont aussi choisi un conseil à majorité féminin, une première dans l’histoire de la municipalité. On compte ainsi huit femmes et cinq hommes autour de la table.

District 1 : Mélanie Dufresne

District 2 : Marianne Lambert

District 3 : Jérémie Meunier

District 4 : Jean Fontaine

District 5 : Sébastien Gaudette

District 6 : Patricia Poissant

District 7 : Annie Surprenant

District 8 : Marco Savard

District 9 : Lyne Poitras

District 10 : François Roy

District 11 : Claire Charbonneau

District 12 : Jessica Racine-Lehoux

Après avoir pris connaissance des différents dossiers, la première séance publique du nouveau conseil est prévue le 23 novembre, à 18h30.