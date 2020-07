Au moins 80 cas de COVID-19 liés aux partys privés en Montérégie

Au moins 80 cas positifs de COVID-19 découlent de ces partys privés d'ados tenus dans des résidences de la Montérégie la semaine dernière, notamment à Saint-Chrysostome et Mercier. C'est ce qu'a indiqué le directeur national de santé publique, Horacio Arruda, cet après-midi.

Le dépistage est accru en Montérégie-Ouest, la Santé publique lance un cri d'alarme et des municipalités et établissements resserent leurs règles. La Santé publique se dit très préoccupée par la situation, alors qu'on note une recrudescence du nombre de cas positifs. 52 nouveaux cas ont été enregistrés dans les 24 dernières heures seulement dans la région, sur un total de 137 pour toute la province.

La directrice de santé publique de la Montérégie, Dre Julie Loslier, veut sensibiliser les fêtards, jeunes et moins jeunes, aux conséquences de leurs actions. Elle se dit inquiète de la propagation des derniers jours, qui sera difficile à contrôler si des efforts ne sont pas faits rapidement.

« Il faut comprendre que chaque fois que quelqu'un l'acquiert et va dans un autre party en étant asymptomatique, tous les gens de ce nouveau party-là deviennent à risque. C'est très, très préoccupant, la recrudescence qu'on voit en Montérégie est vraiment liée à ce type d'événements là. [...] Quand on est en santé, on est moins inquiets des conséquences de la COVID, mais il faut [respecter les consignes] pour autrui, [pour ceux] qui eux peuvent être plus sujets à des complications. »

- Dre Julie Loslier, directrice de santé publique de la Montérégie