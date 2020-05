Aucun spectacle au Centre des arts Juliette-Lassonde jusqu'au 31 août

Il n'y aura pas de spectacles au Centre des arts Juliette-Lassonde jusqu'au 31 août 2020. Par contre, la billetterie est maintenant ouverte pour les personnes qui souhaieraient être remboursées. La direction travaille aussi à des scénarios divers qui seront présentés aux 2 gouvernements.

Une difficile décision a dû être prise de concert avec les producteurs et artisans des représentations touchées

C'est maintenant près de six mois d'activités qui sont suspendus, portant à 94 le nombre de représentations de diffusion touchées.

Le service téléphonique de la billetterie est à nouveau disponible: l'équipe de billetterie doit entrer en contact avec tous les détenteurs de billets pour expliquer les modalités de report ou d'annulation de chacun des spectacles.

Jean-Sylvain Bourdelais est directeur général et artistique du Centre des arts Juliette-Lassonde et nous parle des pertes potentielles.

«Depuis lundi nous sommes de retour dans les bureaux au Centre des arts, dans le respect des consignes de santé publique et de la CNESST. Il y a 1,3 millions de dollars en jeu si tous les clients demandaient un remboursement pour un spectacle. Il y aura nécessairement des pertes. Nous remboursons les clients de façon chronologique. Évidemment, nous travaillons à présenter des scénarios aux deux paliers de gouvernement pour une reprise. Il faut savoir que ca touche oui les artistes mais aussi des techniciens de scène, des travailleurs du spectacle qui sont durement touchés» Jean-Sylvain Bourdelais, directeur général et artistique Centre des arts Juliette-Lassonde

À quand une reprise sécuritaire des activités?

Pour le reste, on ignore quand un retour est possible avec des salles réduites ou des règles de distanciation sociale bien établies.

Par contre, il semble qu'un déconfinement serait possible à moyen terme mais est-ce que les scénarios seront rentables?

M. Bourdelais et d'autres diffuseurs et producteurs tablent sur une possible reprise selon certains critères et présentera un plan aux 2 paliers de gouvernement.