Augmentation moyenne de 2,81% de la taxe foncière à St-Hyacinthe

Gens de Saint-Hyacinthe: il faut s'attendre à payer une augmentation de 2,81% de la taxe foncière en 2020.

Cette hausse moyenne s'applique pour une résidence dont la valeur moyenne s'établit à 257 133$.

Il est d'ailleurs possible de consulter le budget complet de la Ville en cliquant sur ce lien

La variation se situe au-dessus de l'indice d'ensemble des prix à la consommation d'octobre de 2019 pour Montréal qui était de 2,7%

Le budget global de la Ville lui est fixé à 111 900 000$ en hausse 6% par rapport à 2019.

La taxe sur la gestion des matière résiduelles sera aussi majorée de 9$ et et celle des piscines, de 10$

La Ville peut compter sur des revenus supplémentaires du fonds de dotation du nouveau pacte fiscal, des droits de mutation importants et de la filière de la biométhanisation.

Par contre, Saint-Hyacinthe doit composer avec des dépenses additionnelles: augmentation de sa masse salariale de 843 450$, de la quote-part à la Régie intermunicipale pour la gestion des matières organiques et recyclables, la quote-part pour le transport adapté et les frais pour les service de la Sûreté du Québec.

La dette à long terme de la Ville reste sous le plafond «psychologique» de 80 millions fixé par l'administration Corbeil, en passant à 48 120 510$ en 2020.

Le directeur général Louis Bilodeau expliquait en présentation que le niveau de taxation à Saint-Hyacinthe n'a rien à envier à d'autres villes comme Granby ou Drummondville

«Les gens ont l'impression que ça coûte plus cher à Saint-Hyacinthe. Nos taxes foncières pour une résidence moyenne de 257 133$ se situent à 2417$ à Saint-Hyacinthe contre 2547$ à Drummondville et 2644$ à Granby, avec les tarifs de matières résiduelles, eau potable et assainissement des eaux. Nous nous situons tout juste au-dessus de l'IPC de Montréal d'octobre»

Des investissements importants pour la filière de biométhanisation

La Ville fonde aussi beaucoup d'espoir sur son usine de biométhanisation, qui n'a pas connu le succès escompté en 2020.

Il semble que le message chez les citoyens sur ce qui devait se retrouver dans les fameux bacs bruns n'a pas passé.

C'est pourquoi le budget de fonctionnement augmente de 18,43% pour la filière en 2020, pour s'établir à 3,3 millions de dollars.

Ville de Saint-Hyacinthe

Le maire de Saint-Hyacinthe Claude Corbeil s'est fait confiant pour l'avenir quant aux recettes liées à la biométhanisation.

«Nous avons investi plus de 70 millions de dollars, c'est le 5e plus gros «véhicule» au monde. Nous n'avions pas de livre d'opérateur et nous avons dû l'écrire. Le livre est écrit, les équipes sont rodés et nous avons un défi avec les bacs bruns mais nous sommes plus qu'optimistes avec la biométhanisation».

-Claude Corbeil, maire de Saint-Hyacinthe