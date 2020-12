Augmentation zéro du compte de taxes à Mont-Saint-Hilaire

Comme Saint-Jean-sur-Richelieu, Chambly, Longueuil et plusieurs autres, Mont-Saint-Hilaire adopte un gel de taxes foncières pour 2021. Le budget a été adopté hier en séance extraordinaire.

La Ville présente un budget de 39,7 millions de dollars $, en augmentation de 1,1 million de dollars par rapport à 2020. Pour une résidence moyenne de 382 000 $, le compte de taxes se chiffrera donc toujours autour de 3 476 $. La taxe foncière agricole, elle, diminue et la tarification globale baissera de un dollar.

En 2021, l'indexation des dépenses et de la quote-part aux organismes régionaux représente un peu plus de 1 million de dollars. La Ville a pu bénéficier d'une aide financière d'urgence du gouvernement en pandémie de 1,8 million $, ce qui a aidé à équilibrer le budget.

« Il est primordial pour la Ville de présenter un budget lui permettant de poursuivre ses objectifs de développement durable, notamment en termes de mobilité active et d'actions environnementales, et d'assurer le maintien du service à la population et des investissements majeurs au niveau des infrastructures. » - extrait du communiqué