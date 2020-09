Autre incendie et explosions dans un hangar F.Ménard d'Ange-Gardien

Un autre incendie est survenu tard hier soir dans un hangar près de la meunerie de F. Ménard, à Ange-Gardien, et une enquête est en cours afin d'en connaître la cause exacte.

Le feu s'est déclaré vers 20h dans un hangar de l'entreprise, située sur la route 235. Trois explosions ont fait sursauter des parents réunis à l'école primaire Jean XXIII, non loin de là, et plusieurs résidents jusqu'à 1,5 kilomètre plus loin.

Heureusement, personne n'a été blessé, car le bâtiment était vide en soirée. Il faut savoir que la moulée en poussière est explosive.

On ignore l'ampleur des dommages pour le moment. La direction en aura une meilleure idée dans les prochaines heures, toutefois ont sait qu'une importante quantité de maïs a été détruite.

C'est Olymel qui possède F. Ménard. Le porte-parole, Richard Vigneault, explique qu'une enquête est en cours dans ce dossier.

« C'est dans un hangar adjacent que l'incident s'est produit, pas dans la meunerie. En début de soirée, un équipement de chargement aurait pris feu et serait en cause, mais une enquête approfondie est en cours. Il y a 1000 tonnes de maïs qui sont détruites. Les opérations se poursuivent ce matin, malgré l'incendie» Richard Vigneault, porte-parole Olymel

L'incendie a été contrôlé en une heure environ par les pompiers d'Ange-Gardien et de quatre municipalités environnantes.

- Avec la collaboration de Jean-François Desaulniers, journaliste Bell Média Montérégie.