Baisse majeure des mises en chantier en Montérégie en mai 2021

Après 4 mois consécutifs de hausses des mises en chantier résidentielles, il y a une baisse importante des nouvelles constructions de la Montérégie. Une tendance au repli qui pourrait se faire sentir dans les prochains mois dans la région, en raison de la pénurie de main d'oeuvre en construction et de la flambée du prix des matériaux, qui fait réfléchir les nouveaux acheteurs.

C'est le cas de Brossard, Saint-Jean-sur-Richelieu, Saint-Hyacinthe, Beloeil et Sainte-Julie, selon les données de l'APCHQ

Une tendance similaire à l'échelle du Québec avec 5 151 habitations mises en chantier en mai, en diminution de 3 % comparativement à mai 2020.

985 maisons individuelles ont été construites et 4166 logements collectifs, des baisses respectives de 3% et 2% par rapport au même mois.

Le directeur du Service économique de l'APCHQ Paul Cardinal rappelle toutefois que les 4 premiers mois avaient tout de même été exceptionnels, compte tenu de la pandémie.

«Ça n'a pas été un mois effervescent en Montérégie et mis à part Longueuil, les baisses que nous remarquons sont majeures en mai 2021. Saint-Hyacinthe connait une baisse appréciable de 85%, Chambly à 77%, Beloeil à 82% et Saint-Jean-sur-Richelieu à 92%. Au cumul sur 5 mois, ces villes sont dans le vert sauf Saint-Jean et Saint-Hyacinthe. Les données sont volatiles d'un mois à l'autre, mais le début d'année record en Montérégie ne peut continuer à cette cadence pour les prochains mois. C'est normal qu'il y ait un essoufflement dans le marché» Paul Cardinal, directeur Service économique APCHQ

Et l'APCHQ anticipe encore un certain repli dans les prochains mois en raison du manque de main d'oeuvre et de l'escalade des prix des matériaux.