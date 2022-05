Bancs remplacés à l'aréna de Saint-Basile-le-Grand

Les 318 bancs de l'aréna Jean-Rougeau, à Saint-Basile-le-Grand, seront changés. Après avoir remplacé le système d'éclairage de la glace ainsi que les systèmes de réfrigération et de ventilation, c'est maintenant les estrades vieilles de 30 ans qui subissent une cure de rajeunissement.

Les travaux en deux phases représentent un investissement d'environ 311 000 $.

Jusqu'en juin, les bancs seront retirés, les gradins seront nettoyés et repeints. Même si la glace est retirée, l'espace de la patinoire demeure disponible pour des événements.

De la mi-juin au début juillet, les nouveaux sièges en polymère rabattables seront installés à temps pour la reprise des activités sportives, à l'automne.

«Les bancs de remplacement ont été choisis en fonction de leur durabilité à long terme. À l’exemple du choix des sièges de bois à l’époque, nous voulions prioriser une option permettant une durée de vie utile de 25 à 30 ans, et donc, ne nécessitant pas de remplacement avant les prochains travaux de réfection de l’aréna. En plus d’être en concordance avec la Politique de développement durable de la Ville qui valorise des infrastructures viables et respectueuses de l’environnement, cette particularité permettra des économies substantielles à long terme.»

Accessibilité bonifiée

L’aréna aura dorénavant deux espaces adaptés aux fauteuils roulants ainsi qu’un siège sans accoudoir. Par cette démarche, la Ville souhaite favoriser l’inclusion et l’accès des personnes handicapées aux diverses activités.

«Depuis sa construction en 1979, l’aréna Jean-Rougeau constitue un lieu et un attrait central de la ville de Saint-Basile-le-Grand. Il accueille des citoyens de tous âges et différentes organisations sportives, dont les associations de hockey mineur et de ringuette ainsi que le Club de patinage artistique, pour le plus grand plaisir des résidants. L’ajout d’installations destinées aux personnes handicapées ou à mobilité réduite répond ainsi à un souci de la Ville de bonifier l’accessibilité à l’offre d’activités pour les personnes présentant un handicap et pour leurs familles.»

Yves Lessard, maire de Saint-Basile-le-Grand