Beijing: Charles Hamelin se couvre d'or au relais masculin

Le patineur de vitesse courte piste Charles Hamelin vient d'ajouter une autre médaille à son palmarès. Il s'est couvert d'or à sa dernère course olympique en carrière.

Le Canada a remporté le relais masculin au 5 000 m pour la première fois depuis les Jeux de Vancouver, en 2010.

Avec une sixième médaille olympique, l'athlète de 37 ans de Sainte-Julie rejoint la patineuse de vitesse longue piste Cindy Klassen en tant que Canadiens les plus décorés à des Jeux d'hiver.

Il devient aussi le premier patineur de vitesse sur courte piste à remporter une médaille dans cinq Jeux d’hiver différents.

Charles Hamelin termine sa carrière olympique en grand ! Une médaille d'or pour lui et son équipe au relais 5000 m en patinage de vitesse courte piste. Il était accompagné de Jordan Pierre-Gilles, Steven Dubois et Pascal Dion.