Beijing: Hamelin aura une dernière chance de médaille au relais

À Beijing, le patineur de vitesse courte piste Charles Hamelin participera à la finale du 5 000 m à relais. Le Canada a remporté haut la main la qualification aujourd'hui. L'athlète de Sainte-Julie aura alors la chance de gagner une dernière médaille olympique en carrière.

Hamelin et ses coéquipiers Maxime Laoun, Steven Dubois et Pascal Dion ont terminé leur vague devant, en 6 min 38,75 s.

«Sa disqualification au 1500 m lui a donné plus de force et d'énergie pour gagner une médaille au relais. On a pu voir à quel point il était en contrôle lors de cette vague de qualification, ce matin. Ils ont bien coursé, en fusion.»

Geneviève Tardif, conjointe de Charles Hamelin