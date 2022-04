BELOEIL: décès du conseiller Pierre Verret

La Ville de Beloeil est en deuil. Le conseiller du District 6 du Tournesol, Pierre Verret, est décédé subitement. Le politicien de 61 ans a eu un malaise cardiaque, hier matin.

Résident de la «capitale de la Vallée du Richelieu» depuis 1985, il a représenté les citoyens au conseil municipal durant 17 ans. Pierre Verret avait été élu pour la première fois en 2005, sous l'administration de Réal Jeannotte.

Au fil des ans, il a été actif dans de nombreux comités de la Ville, dont aux loisirs et à la culture, à l'environnement et développement durable, aux ressources humaines, à la sécurité civile et aux finances.

M. Verret a aussi a été reconnu par ses pairs notamment pour faire avancer des dossiers importants, que ce soit à l'égard des personnes handicapées ou des politiques familiales, entre autres.

Parmi ses réalisations, il était très fier d'avoir participé à la création du projet «Dans ma rue, on joue», qui est maintenant repris dans plusieurs autres villes de la province. Ça s'est même rendu jusqu'à Québec, où l’Assemblée nationale a adopté une loi pour en faciliter l’implantation, en novembre 2016.