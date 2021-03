Beloeil envisage acheter son Club de golf pour mieux le préserver

Le projet de résidence pour personnes âgées Logiluxx tombe à l'eau: Beloeil refuse la demande de changement de zonage récréatif du Club de golf après une longue saga. La Ville de Beloeil envisagerait d'acquérir le terrain pour permettre le golf en été et pour maximiser son usage comme parc pendant les autres saisons.

La mairesse Diane Lavoie songe à une solution «gagnant-gagnant» avec le promoteur pour préserver sa vocation après le rejet en bloc par les conseillers du PPCMOI.

En plus de la préservation des espaces verts, il faut savoir que les propriétaires actuels du Club composent avec d'importantes dettes et cherche depuis quelques années à assurer sa pérennité.

Il faut savoir qu'après bien des démarches, notamment une consultation publique sur le sujet, le comité consultatif d'urbanisme en est arrivé à la conclusion que le projet d'Habitations Mont-Royal s'intègre mal au quartier en plus d'entraîner plusieurs enjeux de circulation.

Toujours selon le comité, le projet de complexe de 60 millions d'Habitations Mont-Royal de 226 unités ne s'harmonisait pas avec les constructions avoisinantes.

La mairesse Diane Lavoie explique ce qui a mené à la décision au conseil plus tôt cette semaine.

«Le promoteur aurait pu retourner à la table à dessin mais ce sont des coûts additionnels. Après avoir rencontré les citoyens, nous étions tous d'accords pour maintenir l'activité golf. Nous nous sommes rendu compte que les citoyens tenaient au Club de Golf, qu'ils aiment l'espace vert. Maintenant, soyons innovants et soyons des partenaires pour que ce terrain soit accessible à longueur d'année pour les citoyens et développons. Nous souhaitons rencontrer le conseil d'administration, nous avons des idées à soumettre et espérons travailler ensemble. Nous avons émis la possibilité de les aider financièrement, peut-être par un bail emphytéotique. Il y a peut-être des projets entre autres pour développer le «club house»»

Diane Lavoie, mairesse de Beloeil.