BELOEIL: Une nouvelle école primaire construite en 2024

Bonne nouvelle pour la population de Beloeil, Saint-Mathieu et McMasterville où les écoles débordent. Une nouvelle école primaire de 24 M$ verra le jour en 2024 dans le quartier des Bourgs de la Capitale, à Beloeil. Elle pourra accueillir 350 élèves.

D'ici là, la Ville doit changer le zonage municipal, pavant la voie à ce nouvel établissement dont le début des travaux est prévu l'an prochain. Il sera situé sur le terrain du parc de la Baronne, un secteur en plein essor où de nombreuses nouvelles familles s'y sont établies depuis quelques années. La Ville souhaite y favoriser les déplacements actifs tant pour les parents que les enfants.

L'école sera bâtie en fonction des nouvelles normes en utilisant la géothermie pour chauffer le bâtiment. Elle comprendra 4 classes pour le préscolaire, 12 pour le primaire, un gymnase ainsi que 2 locaux dédiés au service de garde.

Le parc restera accessible à la population et la patinoire pourrait être convertie pour être réfrigérée.

«Nous avons écouté les parents, pour qui une école de quartier, à échelle humaine, était prioritaire. Il s’agit donc d’une proposition des plus intéressantes pour la Ville et sa population, d’autant plus que l’ensemble des citoyens pourront profiter d’une bonification significative des installations »

Diane Lavoie, mairesse de la Ville de Beloeil.