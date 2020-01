Beloeil va consulter sur l'avenir de son club de golf

La Ville de Beloeil lance une consultation publique sur l'avenir de son Club de golf, dont une partie pourrait être vendue pour construire des bâtiments résidentiels de plusieurs étages. Des citoyens s'y opposent et si cette vente ne se concrétise pas, tout le Club devra fermer ses portes, faute de moyens financiers.

Le Club serait endetté de 3 millions, selon plusieurs médias, et pour survivre, songerait à vendre une partie de son champ de pratique à un promoteur immobilier. Cela représente moins de 5 % de la superficie totale du Club.

C'est le troisième projet qui arrive sur la table en raison des problématiques financières du golf, et le conseil a choisi de prévoir des consultations dès que possible à la suite de nombreux appels de citoyens inquiets. Certains avaient été rencontrés par la direction du Club de golf en octobre dernier.

Le président du Club de golf, Daniel Pelland, sera de la consultation et compte faire valoir les difficultés financières du Club et ses arguments pour justifier d'en assurer la pérennité.

« Il faut considérer que c'est un vecteur économique pour la Ville de Beloeil. Il y a 27 000 rondes de golf qui se jouent là, il y a 50 employés qui y travaillent. Nous, on veut assurer la pérennité du Club de golf en se départissant d'une portion du terrain. On n'est pas en train de détruire ou de raser l'ensemble des arbres. Il faut que les citoyens comprennent qu'on a des ententes avec la Ville et qu'ils ont accès au terrain l'hiver. On a un parc à chiens, il y a des sentiers pour la raquette. »

Alors que la possibilité d'une vente plane sur une portion du golf, des citoyens demandent à nouveau à la Ville de protéger ce terrain, le seul grand espace vert du territoire.

La mairesse indique qu'aucun plan n'a encore été déposé au conseil pour le futur projet immobilier en question, et qu'il n'y aura pas de changement de zonage sans consensus, donc pas avant la fin de la consultation publique. Celle-ci devrait débuter tôt au printemps et se terminer autour de juin.

« Est-ce qu'on veut un golf avec toute la gamme de possibilités, ou on veut conserver ça en espace public, un parc? Donc, on va vraiment discuter avec les citoyens. On veut vraiment avoir un consensus à ce niveau-là. C'est certain qu'on va faire des formats différents, peut-être sondage, peut-être via Facebook, on est ouvert à toutes les options pour atteindre le plus de gens possible, parce qu'on veut aussi atteindre les jeunes familles. On ne veut pas non plus mettre de délai, car ç'a un impact important, financier et de vision. »

- Diane Lavoie, mairesse