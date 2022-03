Beloeil veut rendre le transport en commun gratuit en 2022

La mairesse de Beloeil Nadine Viau aimerait offrir gratuitement le transport collectif local à ses citoyens, pour qu'ils utilisent le moins possible leur voiture d'ici la fin de l'année.

Des discussions sont déjà bien entamées avec exo à ce sujet, mais elle doit aussi s'assurer de la faisabilité du projet avec l'Autorité régionale de transport métropolitain.

C'était d'ailleurs un de ses engagements quand elle s'est fait élire avec Oser Beloeil.

Sainte-Julie, Chambly, Carignan et Candiac offrent déjà ce service sans frais.

Des rencontres ont aussi eu lien, ces dernières semaines, avec exo préparer le terrain et tous les élus autour de la table, de plusieurs partis, sont derrière la démarche.

Avant d'aller de l'avant avec un tel projet, la mairesse doit rencontrer l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) qui gère la tarification du transport collectif.

Une demande qui arrive à point puisque l’ARTM est d'ailleurs à revoir complètement sa grille tarifaire, pour les couronnes sud et nord de Montréal.

La mairesse de Beloeil, Nadine Viau explique où en sont les démarches.

Pour l'instant, les titres mensuels sont réduits de 40 % pour les 12 à 17 ans, les 65 ans et plus et les étudiants de 18 ans ou plus.