Bientôt un nouveau lien cyclable vers les Promenades Saint-Bruno

C'est une nouvelle attendue depuis quelques années: les cyclistes et marcheurs auront un accès pour se rendre aux Promenades Saint-Bruno, par le viaduc passant au-dessus de l'autoroute 30 via la montée Sabourin.

Les travaux débutent d'ailleurs dans les prochains jours.

Les élus de Saint-Bruno-de-Montarville souhaitent développer le transport actif dans le secteur sud-116 et sa création a fait l'objet de plusieurs discussions animées avant l'élection municipale, en raison d'un possible développement à prévoir et de la somme investie par la Ville.

En 2022, le ministère des Transports doit faire la réfection du pont d'étagement et la Ville de Saint-Bruno investira 1,7M de dollars pour créer ce lien sécuritaire, sur la montée des Promenades.

Une première étape

Cette partie de piste cyclable sur le viaduc est la première étape qui concrétise le projet de lien cyclable sur la montée Sabourin.

C'est donc dire qu'au début de 2023, les citoyens pourraient avoir accès aux Promenades à vélo par la piste cyclable de la montée Sabourin.

Par la suite, ce seront les gestionnaires du centre d'achat qui devront user de créativité pour délimiter des espaces pour les vélos.

Les travaux sur le viaduc à la charge de la Ville seront en autres le marquage, la signalisation et le rehaussement des dispositifs de retenue.

Ville de Saint-Bruno-La Ville de Saint-Bruno-de-Montarville prévoit construire un lien cyclable pour le secteur sud-116 au cours des prochaines années, vers les Promenades.