Bond dans les prises de rendez-vous pour une première dose du vaccin

Avec les nouvelles restrictions du passeport vaccinal dans davantage de commerces, notamment dans les succursales de la SAQ et de la SQDC, plusieurs Québécois ont décidé de se prévaloir d'une première dose de vaccin contre la COVID-19.

Sur les réseaux sociaux, le ministre de la Santé, Chistian Dubé, a parlé d'un bon important dans la prise de rendez-vous, passant de 1 500 par jour à 6000 hier.

En quelques jours seulement, les prises de rendez-vous pour la 1ère dose sont passées de 1,5K par jour à plus de 6K hier. Merci à tous ceux qui ont décidé de se faire vacciner. Il n’est pas trop tard pour recevoir sa 1ère dose. Protégez-vous.

Québec veut serrer la vis à ceux qui refusent de se faire immuniser, alors que la situation est critique dans les hôpitaux. Les projections laissent présager le pire, alors que d'ici deux semaines, on devrait atteindre 3 000 hospitalisations, dont 400 personnes traitées aux soins intensifs, selon l'INESSS.

Les personnes non vaccinées représentent 50% des personnes soignées dans les hôpitaux, alors qu'elles ne sont que 10% de la population.

Par ailleurs, elles sont 15 fois plus à risque de rentrer à l’hôpital si elles sont infectées par la COVID-19, disent certains experts.

De plus, elles seraient plus contagieuses quand elles sont malades et risquent davantage d’héberger le variant Omicron de façon asymptomatique.