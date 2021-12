Bond important du nombre d'éclosions en Montérégie

En l'espace de moins de deux semaines (du 30 novembre au 9 décembre), le nombre de nouvelles éclosions de COVID-19 en Montérégie est passé de 60 à 89 et le nombre de cas actifs connait une forte augmentation dans l'agglomération de Longueuil (342), dans la Vallée-du-Richelieu (202) et dans Vaudreuil-Soulanges (188).

Selon les derniers chiffres de la Direction de la santé publique, ce n'est plus seulement en milieu scolaire que les nouvelles éclosions augmentent: il y en a 33 en milieu de travail, 13 en milieu de garde et 36 en milieu scolaire (contre 31 il y a deux semaines).

Le nombre de nouveaux cas a augmenté dans tous les groupes d'âge sauf un, les 90 ans et plus.

Il y a d'ailleurs actuellement plus de 315 cas chez les 0-9 ans et 230 chez les 30-39 ans.

Tests rapides

La bonne nouvelle, c'est que plus de trois millions de tests rapides de détection de la COVID-19 seront distribués dans les prochains jours à tous les élèves du préscolaire et du primaire, avec une priorité accordée à certaines régions comme la Montérégie, Montréal, l'Estrie, Chaudière-Appalaches et Lanaudière.

Les autorités de la santé publique surveillent de très près la situation du variant Omicron. Seulement 5 cas ont été détectés au Québev, quelques-uns sont toutefois sous analyse.

Pour prendre un rendez-vous pour le dépistage ou la vaccination, vous pouvez vous rendre sur le site ClicSanté.