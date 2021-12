Bonduelle met ses usines de la Montérégie et du Canada en vente

L'entreprise francaise de légumes de transformation Bonduelle, bien implantée en Montérégie, veut se départir de ses 13 usines canadiennes et américaines.

Le 10 décembre dernier, devant les Producteurs de légumes de transformation du Québec à Saint-Hyacinthe, le grand patron de l'entreprise en Amérique Daniel Vielfaure en a fait l'annonce.

L'entreprise alimentaire Bonduelle, est bien présente en Montérégie à Bedford, Saint-Denis-sur-Richelieu et Saint-Césaire mais aussi en Montérégie-Ouest, à Sainte-Martine

Elle compte plus de 4800 employés dans 17 usines au Canada et aux États-Unis, dont 850 au Québec et commercialise notamment des légumes sous vide en son propre nom et sous les marques Arctic Gardens, Del Monte et Graves.

La direction explique notamment qu'elle vend trop de légumes de transformation à des «marques maison» comparativement à sa propre marque.

Des acheteurs?

L’entreprise serait dans une «position favorable» et a effectué plusieurs investissements dans deux de ses usines afin d’améliorer la capacité de production de celles-ci.

Des discussions sont actuellement en cours avec certains investisseurs potentiels.

Des offres d’achat pourraient être déposées à l’hiver.

Les Producteurs de légumes en transformation du Québec demeurent positifs puisque les futurs acheteurs devront aussi s'approvisionner localement.