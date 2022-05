Boucherville dégage un excédent de 6,7M$ en 2021

Boucherville a réussi à dégager un surplus de 6,7M$ en 2021 en plus d'abaisser sa dette non subventionnée de 1,7M$, en grande partie à cause des revenus liés à la taxe de bienvenue.

C'est ce qui ressort son rapport financier déposé hier au conseil.

Malgré huit gels de taxes résidentielles au cours des dix dernières années, la Ville a pu dégager des nouveaux revenus de 3,1 M$ attribuables aux droits de mutation, ou la taxe de bienvenue.

2,9 M$ proviennent des autres revenus de taxation sur le territoire .

Les mesures sanitaires ont aussi fait en sorte qu'il y a eu une économie totale de 2,4 M$ en dépenses de fonctionnement.

Plusieurs événements annulés ont aussi permis de dégager 1M$ l'an dernier.

Malgré tout, le conseil est parvenu à faire quelques gros investissements en infrastructures: c'est le cas de la réfection des rues Thomas-Pépin, Birtz et du boulevard Marie-Victorin.

La Ville a aussi investi dans l'aménagement d'un stationnement incitatif sur le boulevard de Mortagne et dans l'aménagement d'un écran antibruit sur la ropute 132 Ouest.