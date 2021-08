BOUCHERVILLE: Réparations d'urgence au complexe aquatique

En pleine canicule, le bassin Sandrine-Mainville (B1)du Complexe aquatique Laurie-Eve-Cormier de Boucherville est fermé temporairement. Des réparations urgentes d’un tuyau dans le drain de fond de la piscine sont nécessaires.

Il faudra compter au moins deux semaines pour compléter les travaux.

Les activités prévues sont maintenues, mais sont déplacées dans la piscine extérieure et les bassins Paul-Daemen (B2) et 3. Avant de se déplacer, les baigneurs doivent vérifier le nouvel horaire et l'endroit où se présenter.