BROSSARD: 11 jeunes arrêtés après une bagarre dans une école secondaire

Une opération policière est en cours depuis 11h ce matin à la polyvalente Antoine-Brossard de Brossard. Des policiers de Longueuil rencontrent 11 jeunes âgés de 13 à 16 ans, en lien avec une bagarre et la séquestration d'un autre élève le 30 mars dernier.

Ces jeunes mineurs (9 garçons et 2 filles) s'exposent à des accusations de voies de fait, vol, de séquestration et de complot au tribunal de la jeunesse et leurs parents sont aussi rencontrés depuis 11h ce matin.

Un autre jeune est recherché dans cette affaire.

Les activités ne sont par perturbés à l'école mais l'aide de la population est aussi demandée dans ce dossier de violente bagarre

L'agente Mélanie Mercille explique ce que l'on sait de cette affaire.

«Les élèves de 13 à 16 ans auraient agressé physiquement, séquestré et volé un autre élève en mars dernier. Les parents sont aussi rencontrés par les enquêteurs pour mieux comprendre les circonstances des événements. Nous invitons les personnes qui ont de l'information en lien avec cette affaire à communiquer avec nous au 450-463-7211, l'appel peut être traité confidentiellement» Agente Mélanie Mercille, porte-parole Service de police de Longueuil

Il y a aussi du support psychologique offert aux élèves et employés de l'école.

Des agents de la section «prévention» rencontrent ces personnes qui ont besoin de parler, en lien avec ces événements et arrestations.