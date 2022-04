Brossard aura une toute nouvelle caserne qui coûtera 16M$

Brossard aura une nouvelle caserne incendie sur le boulevard Matte mais le sujet a fait des flammèches hier au conseil d'agglomération, particulièrement avec la mairesse de Saint-Lambert Pascale Mongrain qui a rappelé que sa ville dispose déjà d'une telle infrastructure et que ses finances sont précarisées.

La mairesse Doreen Assaad attend ce bâtiment depuis plusieurs années au 2655 boulevard Matte et c'est l'entreprise 3 Axes Construction qui obtient donc le contrat de 16M$.

C'est 4 millions de dollars de plus que ce qui était prévu dans le dernier triennal de l'Agglomération de Longueuil.

Hier, la mairesse de Saint-Lambert Pascale Mongrain s'est opposée à ce projet hier soir, prétextant que la caserne n'accueillera que 10 pompiers et que Saint-Lambert en a déjà une.

Or, la nouvelle construction comportera aussi un centre d'entrainement pour les pompiers, ce qui n'a rien à voir avec une caserne standard, prétexte la mairesse de Brossard.

Des pompiers qui logent temporairement dans des roulottes

Doreen Assaad aimerait bien que la nouvelle infrastructure soit prête en 2023 mais elle est consciente qu'il reste plusieurs étapes à franchir et que la surchauffe se fait sentir dans l'immobilier, comme ce fût le cas avec le complexe aquatique.

De plus, il y a plusieurs mois que les pompiers sont confinés à une roulotte et qu'ils attendent un milieu de qualité et sécuritaire.

Selon elle, c'est une question de sécurité publique et de schéma de couverture qui bénéficiera à tous les citoyens du Grand Longueuil.