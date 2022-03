La Ville de Brossard doit se chercher un nouveau directeur général. Pierre Archambault prend sa retraite.

Il quittera ses fonctions le 5 août après avoir relevé le défi de gérer une ville en pleine pandémie.

Des enjeux de santé mentale l'ont amené à prendre cette décision afin de ne pas hypothéquer sa qualité de vie.

«C'est avec une émotion certaine que je dois quitter mes fonctions. J'ai vécu à Brossard cinq années vraiment formidables et j'ai pu, grâce à la collaboration de tous les employés et du conseil municipal, relever de nombreux défis et travailler sur des projets emballants. Gérer une ville durant une pandémie n'a pas toujours été chose facile, mais l'engagement de tout le personnel et des élus a été remarquable, et je tiens à le mentionner. Aujourd'hui, des enjeux de santé m'ont amené à prendre la décision difficile de quitter afin de ne pas hypothéquer ma qualité de vie pour les années futures.»

Pierre Archambault, directeur général de la Ville de Brossard