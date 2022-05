BROSSARD: la nomination de Guy Benedetti officialisée

Brossard a un nouveau directeur général. La nomination de Guy Benedetti a été officialisée en séance extraordinaire, hier.

Il entrera en poste le 27 juin pour succéder à Pierre Archambault, qui prendra sa retraite en août.

Détenteur d'un MBA à HEC Montréal et d'un bac en Génie civil à Polytechnique Montréal , M. Benedetti a une expérience de plus de 40 ans dans le milieu municipal ainsi que du transport collectif.

Il a déjà été directeur général du Réseau de transport de Longueuil (RTL) ainsi que de villes comme Saint-Bruno-de-Montarville, Saint-Hubert et Rosemère. Il avait été faussement accusé de collusion alors qu'il était à la tête de Longueuil, de 2002 à 2009.

«Nul doute que sa vaste expérience du milieu municipal et sa connaissance approfondie du fonctionnement de l’agglomération de Longueuil seront bénéfiques pour Brossard. Notre ville est en pleine effervescence et avec notamment l’ouverture, cet automne, de trois stations du Réseau express métropolitain (REM) et la mise en place du Programme particulier d’urbanisme (PPU) pour le nouveau centre-ville, l’expertise de Guy Benedetti sera grandement appréciée.»

Doreen Assaad, mairesse de Brossard