BROSSARD: Le viaduc du Quartier au-dessus de l'A10 ouvre à la circulation

Après tout exactement 15 mois de travaux, le viaduc du Quartier, qui surplombe l'autoroute 10 à Brossard, ouvrira à la circulation cet après-midi. Les feux de circulation seront mis en service et les cônes et entraves retirés autour de 15 heures. Il a été officiellement inauguré ce matin en présence d'élus et de citoyens.

Ce nouveau viaduc, qui se démarque par ses matériaux gris et verts, est le prolongement du boulevard du Quartier et relie les secteurs C et L de Brossard. Il permettra de désenclaver deux secteurs en plein développement résidentiel et commercial, avec notamment le Quartier Dix30, en plus de faciliter l'accès citoyen à une future station du Réseau express métropolitain (REM), toujours en construction.

Le ministère des Transports était le maître d'oeuvre du projet, financé entièrement par la ville, sans subvention. 500 travailleurs ont mené à bien la construction.

Le viaduc du Quartier aura coûté 30 millions de dollars à réaliser, soit près de 10 millions de moins que le budget prévu, au grand bonheur des élus municipaux.

« C'est une saine gestion vraiment au niveau de la gestion de projet. On a un comité de suivi des contrats, on a travaillé avec des partenaires importants. Ça nous a permis de maintenir un contrôle de ce qui se passait sur le chantier. » -Doreen Assaad, mairesse

Par ailleurs, la voie d'accès à l'autoroute 10 à partir du boulevard du Quartier devrait être ouverte d'ici la fin du mois, alors que certains travaux restent à faire.

Audrey Folliot, Bell Média. La mairesse Doreen Assaad et ses conseillers étaient tout sourire à l'inauguration du viaduc du Quartier, à Brossard.

Quelques erreurs à ne pas répéter

Le viaduc comprend deux voies de circulation, une piste cyclable unidirectionnelle et un trottoir dans chaque direction. La mairesse se désole toutefois qu'aucune voie réservée aux autobus n'ait été incluse dans le projet.

Doreen Assaad a aussi profité de l'inauguration pour dénoncer le mode de financement de l'infrastructure, imposé par l'ancienne administration, qui a contourné la tenue d'un referendum. De nombreux citoyens s'étaient pourtant déplacés pour signer un registre à cet effet.

Selon elle, les Brossardois ne devraient pas être les seuls à payer pour une infrastructure qui sera utilisée par des gens de partout en région.

« Il n'est pas trop tard, c'est quand même reconnu comme étant une infrastructure collective au sein de l'agglomération. Donc la possibilité existe toujours pour du financement de ce volet-là. » - Doreen Assaad, mairesse

La mairesse compte bien apprendre des erreurs du passé au niveau du financement et des voies réservées aux autobus, alors qu'elle caresse le projet d'élargir le viaduc de Rome, qui ne répond plus aux besoins.

Selon les premières estimations, quelque 8 700 véhicules devraient circuler sur le viaduc du Quartier dès aujourd'hui, et il pourrait y en avoir jusqu'à 21 000 quotidiennement d'ici 2024.

Audrey Folliot, Bell Média. Une future station du REM à Brossard est toujours en construction.