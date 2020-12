BROSSARD: Les policiers enquêtent sur une histoire de séquestration

Les policiers du Service de police de l'agglomération de Longueuil interrogent actuellement un homme de 30 ans qui dit avoir été enlevé de sa résidence de la rue de Londres à Brossard, la nuit dernière. Celui-ci dit avoir subi des blessures mais peu de détails filtrent sur les circonstances de la possible agression.

L'appel est entré à 6h ce matin au 911 et c'est à ce moment que l'enquête a débuté.

On ignore le mobile de la séquestration (vol, extorsion, dettes ou autres) mais des suspects armés auraient forcé l'homme d'une trentaine d'année à le suivre à l'extérieur de la Ville, selon la version du témoin.

La victime aurait été malmenée et aurait subie des blessures à la tête avant d'être ramenée à Brossard. Le trentenaire aurait ensuite témoigné avoir pu échapper à la vigilance des ravisseurs avant de contacter les policiers et de raconter les détails de cette virée à l'extérieur de la ville.

L'agent Ghyslain Vallières du Service de police explique ce que l'on sait à ce moment-ci.

«La victime a été rencontrée par nos enquêteurs pour tenter d'établir la chronologie et le pourquoi mais dans ce genre de dossier, cela peut prendre quelques heures et parfois quelques jours pour élucider l'affaire. Au cours de la nuit, des suspects se seraient rendus à son domicile de la rue de Londres, il aurait été amené à l'extérieur de la Ville mais au retour sur la Rive-Sud, il a pu s'enfuir. Nous tentons d'identifier les auteurs de ce crime. Il se porte bien et l'on comprend qu'un tel événement peut amener un choc chez la victime, nos enquêteurs cherchent à aller au-delà du travail d'enquête parce que l'émotion et la fatigue peuvent être présentes lors de l'interrogatoire. L'enquête se poursuit»

Agent Ghyslain Vallières, porte-parole du Service de police de Longueuil