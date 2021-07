BROSSARD: Un jeune conducteur emboutit 3 véhicules à haute vitesse

Un conducteur de 19 ans pourrait être accusé de conduite dangereuse après avoir embouti 3 véhicules hier, à Brossard, vers 20h14. Le conducteur a fait une embardée face au 5655 boulevard Milan et a percuté de plein fouet des voitures stationnées en bordure de la voie carrossable.

Selon le Service de police, le jeune conducteur n'était pas intoxiqué par la drogue ou l'alcool, mais filait à bonne vitesse, ce qui a fait en sorte qu'il a embouti de plein fouet les trois voitures en question.

Personne n'a été blessé, mais 2 autres personnes qui prenaient place dans le véhicule auraient pu être blessées, selon le Service de police

D'ailleurs, afin de permettre le remorquage des véhicules et permettre le travail des policiers, le tronçon entre l'avenue Bienvenue et le boulevard Grande-Allée a été fermé pendant quelques heures.

L'agente Mélanie Mercille du Service de police de l'agglomération de Longueuil

«Le jeune conducteur de 19 ans a perdu le contrôle du véhicule et heurté des véhicules stationnés sur le boulevard. Selon plusieurs témoins, la vitesse serait en cause et le conducteur s'expose à un chef d'accusation de conduite dangereuse. Il y avait 2 autres occupants à bord et personne n'a été grièvement blessé, mais les conséquences auraient pu être plus importantes, s'il y avait eu des piétons ou pour les occupants. La vitesse est estimée entre 80 et 120 kilomètres graves, selon les témoins concernés. »

Agente Mélanie Mercille, porte-parole Service de police de Longueuil