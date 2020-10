Brossard veut une meilleure couverture policière sur son territoire

Desservie par le Service de police de l'agglomération Longueuil, la Ville de Brossard demande à la ministre de la Sécurité publique Geneviève Guilbault un poste de police ou une meilleure présence sur son territoire. La mairesse Doreen Assaad plaide entre autres dans son mémoire les grands projets en cours sur le territoire (stations du REM), la densification de la Ville et la démographie.

Actuellement, à Brossard, le poste de police le plus près est situé à 15 kilomètres.

Il faut savoir que Brossard a eu son corps de police jusqu'au début des années 2000.

Brossard a donc déposé un mémoire au gouvernement hier à cet effet dans le cadre de la réforme du Livre vert sur l'avenir de la police.

Le directeur du Service de police de Longueuil Fady Dagher doit discuter de la situation la semaine prochaine avec les élus quant au niveau de service offert.

Selon la mairesse Doreen Assaad, il est inconcevable qu'une Ville de 89 000 citoyens et en augmentation démographique n'ait pas de poste ou de présence permanente sur le territoire.

Les prévisions de l'Institut de la statistique du Québec montrent que Brossard comptera 102 000 résidents en 2026.

Sans être «insatisfaite» des services rendus par le corps policier, la mairesse Doreen Assaad explique qu'elle veut surtout une présence accrue et soutenue des policiers.

Selon Mme Assaad, la question se pose au même titre que le niveau de couverture lié aux services incendies.

«Le mémoire est déposé. J'aurai l'occasion de faire une présentation. On verra par la suite le niveau d'ouverture du gouvernement sur l'accroissement de la population et de l'essor de la ville. Nous allons franchir un certain niveau de population, je crois qu'il y a une réflexion à faire sur le sujet comme on le fait par rapport à la couverture des services incendies.»

Doreen Assaad, mairesse de Brossard