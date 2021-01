Bruit à l'aéroport de Saint-Jean: la Ville consulte les citoyens

À Saint-Jean-sur-Richelieu, un plan d’action triennal 2020-2022 est proposé aux citoyens afin d’améliorer le climat sonore à l'aéroport de Saint-Jean-sur-Richelieu. Le comité de gestion du climat sonore veut connaître les commentaires, questions et observations des citoyens sur les mesures pour le bonifier. Évidemment, certaines actions relèveront de Transports Canada et d'autres des gestionnaires de l'aéroport.

Le plan découle entre autres d'une étude acoustique de l'entreprise SoftDb et les autorités veulent s'assurer que l'on améliore les pratiques, que l'on abaisse le niveau de bruit et que l'on favorise le bon voisinage.

À l'origine, en avril 2020, la Ville devait tenir une consultation publique sur le plan d'action mais procède maintenant à ce nouvel exercice en ligne jusqu'au 11 février en consultant le lien suivant et en remplissant le formulaire à cet effet.

Par le passé, à plusieurs reprises, le Comité Vigilance de l'aéroport de Saint-Jean demandait à la Ville et à Transports Canada de mieux réglementer les vols et le trafic aérien.

Le plan proposé comprend plusieurs mesures, dont certaines sont déjà en action, comme alterner les mouvements sur les pistes, réviser les vols de l'Unité des cadets sur certains circuits.

D'ailleurs, la Ville a déposé une demande à Transports Canada pour revoir la fréquence des posés et décollés des cadets.

Le plan propose aussi une entente avec les cadets qui prévoit des vols du lundi au vendredi mais aucun vol les samedis et dimanches et jours fériés. On doit aussi identifier les zones plus sensibles, avec des indicateurs d'impact, pour limiter les vols au-dessus de ces secteurs.



Le scénario prévoit aussi de limiter le bruit des hélicoptères en aménageant un hélisurface, interdire les aéronefs bruyants et mettre en place un cadre de suivi du bruit sur 3 ans. Le comité épaulé de Nav Canada et Transports Canada est d'ailleurs chargé d'identifier les les aéronefs bruyants d'ici 2022.