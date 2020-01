Bryan Adams à l'International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu

Grosse nouvelle qui vient de tomber! Bryan Adams, véritable icône du rock canadien, montera sur la scène de l'International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu le 15 août prochain. L'organisation en a fait l'annonce mardi matin.

Les amateurs pourront chanter ses succès comme Summer of '69 et la balade romantique (Everything I Do) I Do It For You, mais aussi les nouvelles chansons de son album Shine à Light sorti en mars 2019, sur lequel collaborent notamment Ed Sheeran et Jennifer Lopez. Le dernier opus de la légende canadienne est grimpé au top des palmarès dès sa sortie, alors que Bryan Adams cumule 75 millions d'albums vendus en carrière.

« Le public de notre festival rêve d’accueillir chaleureusement Bryan Adams depuis de nombreuses années. La venue d’un artiste de son envergure correspond exactement à la vision stratégique de notre évènement. Les astres étaient enlignés, nous saurons faire honneur à cette belle chance que nous avons d’offrir un artiste de ce calibre, au sommet de son art, à un public qui l’attendait. » - Éric Boivin, directeur exécutif (par voie de communiqué)

Les billets pour ce spectacle seront en vente vendredi à midi sur le site web de l'événement. Des passeports sont aussi disponibles pour les 9 jours d'événement et donnent accès aux manèges et au stationnement.

La 37e édition de l'International de montgolfières aura lieu du 8 au 16 août 2020. Le reste de la programmation sera connu plus tard. Bryan Adams fera le tour du Québec cet été, il sera aussi à Trois-Rivières et à Alma notamment.

Découvrez ou redécouvrez certaines de ses chansons ici :