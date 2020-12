Budget de Saint-Hyacinthe: hausse de la taxe sur les matières résiduelles

La Ville de Saint-Hyacinthe adopte un budget équilibré de 114,7 millions de dollars en 2021 en hausse de 2,5% par rapport à 2020. Les propriétaires résidentiels bénéficieront d'un gel de la taxe foncière en 2021 mais d'une augmentation de 46$ pour la taxe de gestion sur les matières résiduelles.

C'est en raison du nouveau contrat avec la Régie intermunicipale Acton Les Maskoutains. L'augmentation des dépenses pour la collecte des matières résiduelles, en 2021 est de 1,5 millions de dollars.

C'est un contrat de 5 ans avec la RIAM et l'on estime que la taxe de gestion des matières résiduelles permettra d'engranger 1,3 millions de dollars.

La taxe foncière pour le non-résidentiel est augmentée de 3% alors que les taxes d'eau et d'assainissement restent au même seuil.

Du côté des revenus, la Ville reçoit 1,2 millions de dollars du provincial pour l'aide à la pandémie et l'on anticipe des revenus de la filière de biométhanisation en 2021.

Du côté des dépenses, il faut ajouter une augmentation des coûts pour la desserte de la Sûreté du Québec de 5%, 1,2 millions de dollars de dépenses pour la pandémie.

La masse salariale coûtera 20,4 millions de dollars et est en diminution. Autre bonne nouvelle: le remboursement en capital de la Ville au service de la dette en 2020 l'a fait passer de 48,1 millions à 44,8 millions en 2020 mais d'importants projets d'infrastructures sont prévus dans le triennal.

Le maire de Saint-Hyacinthe Claude Corbeil expliquait hier au conseil plusieurs facettes de ce budget 2021 pour donner de l'air frais aux contribuables.

«En considérant les différents enjeux et les 2200 postes de dépenses de la Ville, nous sommes en mesure d'annoncer que la taxe foncière générale sera maintenue à 0,74$ du 100 dollars d'évaluation, un «gel de taxe» qui aura un impact réel sur le compte des contribuables qui sont affectés par la pandémie. Pour le non-résidentiel, c'est une majoration de 3% pour un léger rattrapage des dernières années en comparaison avec les municipalités de notre taille en Montérégie.Pour la taxe des matières résiduelles, ce sera à coût fixe pour les 5 prochaines années à 205$. Un pareil taux s'observe dans les municipalités qui renouvelaient leur contrat dans ce contexte» Claude Corbeil, maire de Saint-Hyacinthe

Ville de Saint-Hyacinthe-Les différentes affectations et faits saillants du budget 2021 de Saint-Hyacinthe

On se souviendra que Saint-Hyacinthe avait présenté son triennal d'immobilisations pour les trois prochaines années, le 8 décembre dernier: De 2021 à 2023, la Ville veut réaliser 223 projets pour un plan qui s'élève à 136,4 millions de dollars.

La restauration du Stade LP Gaucher, au coût de 11,7 millions, s'étalera sur 5 ans, 4,2 millions de dollars seront investis pour la réfection de pavage, des trottoirs et bordures.

L'accent sera mis essentiellement sur la maintenance des infrastructures municipales et en eau potable, notamment avec la reconstruction de la station de pompage Girouard et Pratte, l'augmentation de la capacité des postes du Domaine sur le Vert et Castelnau.