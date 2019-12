C'est officiel: Olymel fait l'acquisition de F.Ménard

La Coop fédérée et ses divisions Olymel et Sollio peuvent aller de l'avant avec l'acquisition de l'entreprise F. Ménard d'Ange-Gardien, en vertu de la décision par le Bureau de la concurrence ce matin.

Les détails de la transaction sont toutefois confidentiels.

L'entreprise F. Ménard est bien connue en Montérégie: c'est Fulgence Ménard qui a l'a créé en 1961 et trois de ses fils se sont retrouvés à la tête de plusieurs divisions.

Elle produit 1,1 millions de porcs élevés auprès de plus de 300 fermes québécoises.

Le directeur général de F. Ménard Luc Ménard restera d'ailleurs dans l'entreprise.

Elle compte actuellement 1200 employés et est un joueur majeur de la transformation du porc et des activités de meunerie en Montérégie et au Québec.

De son côté, Olymel compte actuellement plus de 14 000 employés dans ses installations au Québec, en Ontario, en Alberta, au Nouveau-Brunswick et en Saskatchewan.

C'est aussi un employeur majeur en Montérégie dans ses différentes usines de transformation.

Le porte-parole d'Olymel, Richard Vigneault parle d'une importante acquisition qui permettra à Olymel d'accroître et consolider sa présence dans l'industrie.

Il indique que que l'entreprise connaît d'ailleurs une forte croissance et un excellent positionnement.