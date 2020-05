C'est parti pour le golf, le tennis et les parcs de la SÉPAQ

C'est le grand jour pour la reprise de nombreux sports individuels, dont le tennis, le golf et certaines activités nautiques. Toutefois, même si les villes et organismes ont le droit d'ouvrir à compter d'aujourd'hui, il est conseillé de vous informer avant de partir, car certains n'ont pas eu assez d'une semaine pour se préparer.

Plus de 50 000 golfeurs sont attendus sur les verts aujourd'hui et c'est commencé depuis tôt ce matin. Plusieurs propriétaires ont déjà un carnet de réservation chargé comme en plein été.

Le Club de Golf Saint-Jean a installé de la signalisation pour diriger les joueurs à l'arrivée ainsi que des distributeurs de désinfectant, et les râteaux ne sont pas disponibles, notamment. Ces mêmes règles reviennent dans la plupart des terrains de golf de la région, qui attendaient l'ouverture avant impatience.

Les joueurs devront garder leurs distances et suivre les règles de distanciation sociale. Il y a d'ailleurs à certains endroits des plexiglas d'installés dans les voiturettes.

Les activités reprennent également partiellement dans les parcs de la SÉPAQ. En Montérégie, on parle seulement de l'ouverture des sentiers de randonnées et de vélo pour nos deux parcs.

« Il va y avoir de monde là! Le parc national du Mont-Saint-Bruno est le parc national au Québec le plus achalandé, et le parc national des Îles-de-Boucherville est dans le top 5, alors on va s'attendre à avoir du monde, mais c'est tellement grand, c'est tellement vaste. Vous allez pouvoir aller marcher et profiter [sans problème]. »

Encore là, il est conseillé de vous informer avant de partir, car certains organismes ne sont pas prêts. L'organisme CIME Haut-Richelieu n'est pas en mesure d'ouvrir aujourd'hui ses sentiers, faute de temps pour mettre en place les mesures sanitaires.

Au niveau du tennis, c'est variable d'un endroit à l'autre, avec des ouvertures de terrains prévues majoritairement sur les deux prochaines semaines.

À Sainte-Julie par exemple, les terrains de tennis du parc Jules-Choquet et Edmour-J.-Harvey sont accessibles dès aujourd'hui, mais il faut réserver avant. Les terrains de pickleball sont également ouverts au jeu libre.

Du côté, de Beloeil, les terrains ouvrent demain matin et il faut réserver pour des périodes de 50 minutes et les préposés désinfectent entre les réservations. Les terrains en terre battue du parc Eulalie-Durocher ouvriront pour leur part dans la semaine du 25 mai.

À Saint-Bruno-de-Montarville, il faudra également patienter jusqu'au 25 mai pour accéder aux terrains de tennis Bisaillon et Rabastalière.

Du côté de Boucherville, 6 terrains sur 10 sont ouverts et l'accès sera gratuit jusqu'au 30 juin, puis ceux en terre battue ouvriront le 1er juin.

Avec l'arrivée du beau temps, les boutiques de vélo sont prises d'assaut par les consommateurs qui cherchent à bouger davantage en raison du confinement. Si vous comptiez acheter un vélo, il faudra faire vite... ou accepter de ne pas le recevoir avant l'automne.

À Saint-Jean-sur-Richelieu, la Boutique Vélozone connait une année record et manque de vélos. Le mois de mai n'est pas encore terminé que déjà, le propriétaire Pascal Deslauriers s'attend à doubler ses ventes du mois de mai 2019.

Plusieurs clients utilisent une partie de leur budget vacances pour se tourner vers les vélos électriques et il peine à répondre à la demande.

« On a peut-être une centaine de vélos électriques de commandés et de vendus. J'en ai peut-être 40 qui s'en viennent, que je vais pouvoir étaler sur le reste de l'été. Côté réparation, je n'ai jamais été aussi en retard. On profite de la manne, on ne le dit pas trop fort parce que j'ai des amis qui ont des commerces et pour qui ça ne va pas bien ... »

- Pascal Deslauriers, propriétaire de la Boutique Vélozone