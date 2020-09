C'est un départ pour le projet de développement résidentiel Quartier M

Première pelletée de terre pour le projet de développement résidentiel Quartier M à Saint-Hyacinthe dont les premières unités locatives seront livrées dès l'été 2021. La première phase du Alexis se met donc en branle, une nouvelle qui soulagera bien des ménages en quête de logements.

À terme, sur le site situé près du boulevard des Grandes Orgues et du boulevard Casavant dans le secteur Bois-Joli, le promoteur immobilier maskoutain Groupe Robin créera 3 immeubles pour 176 nouvelles unités locatives.

Le coût total du projet n'est pas connu mais on estime que plus d'une centaine de travailleurs travailleront à l'imposant chantier, qui sera complémentaire au Complexe M.

Il y aura des espaces de travail, un parc central et plusieurs espaces verts. Il y aura aussi une cour intérieure végétalisée, un stationnement intérieur et des bornes pour véhicules électriques en plus d'un gym et une piscine extérieure.

Il faut savoir que le processus de cocréation du projet a débuté en janvier 2018 avec plusieurs professionnels et que l'aspect développement durable était au coeur du projet.

Groupe Robin viendra aussi répondre à un besoin criant de logements à Saint-Hyacinthe avec un taux d'inoccupation de 0,4% selon le SCHL.

On estime que le chantier donnera du travail à une centaine de travailleurs pendant les travaux, qu'il sera à proximité de M le marchand et viendra ajouter à une ensemble mixte.

Nellie Robin est présidente du Groupe Robin.

«Nous sommes très fiers c'est un projet 100% maskoutain. Nous avons travaillé avec des consultants pour réduire la consommation individuelle de l'eau. Il a fallu apporter des changements au projet en raison de la COVID-19 au mois de mars, pour que les aménagements des aires soient davantage à l'extérieur. Mais ca se veut vert: il y aura un gymnase, des vastes espaces verts, des potagers urbains et une radiale athlétique pour faire de l'activité physique. Les premières unités seront prêtes en location dès l'été 2021. Ce sera aussi abordable: nous n'aurons pas de comptoirs de quartz mais nous aurons de grandes salles de bains, des espaces extérieurs conviviaux qui sont pensés en fonction des besoins actuels» Nellie Robin, présidente Groupe Robin

Au conseil municipal, des citoyens ont fait valoir à quelques reprises les enjeux de circulation et de densification dans le secteur.

Le maire de Saint-Hyacinthe Claude Corbeil ne cache pas que le bas taux d'inoccupation à Saint-Hyacinthe est un enjeu majeur et qu'un tel projet permettra en partie de permettre à de nouveaux résidents d'obtenir des logements de qualité et à portée des bourses.

«La venue de 170 nouveaux logements, c'est très bien pour nous à la Ville. En plus, c'est fait par des gens d'ici et ca répond à un besoin criant de logements. On pense aussi que ce sera bon pour les citoyens d'ici et pour les nouvelles familles, c'est une excellente nouvelle» Claude Corbeil, maire Saint-Hyacinthe

Le «Alexis» sera le premier édifice locatif résidentiel à voir le jour au Quartier M et on confirme que les unités comporteront de une à trois chambres à coucher et des espaces de télétravail.

Jean-François Desaulniers-La présidente de Groupe Robin Nellie Robin estime que le projet 100% maskoutain répondra à une demande importante