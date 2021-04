CANDIAC: 32 chefs d'agressions pour Francois Delorimier-Vallières

L'ex-osthéopathe et massothérapeute François Delorimier-Vallières, qui pratiquait à Candiac, fait maintenant face à 32 chefs d’agressions sexuelles, des événements qui s'étalent sur 5 ans, selon de nouveaux chefs déposés contre lui.

Il est accusé dans 2 dossiers différents. Dans certains cas, on suspecte qu'il pourrait avoir filmé certaines de ces agressions. Pour certaines des victimes alléguées, il y aurait eu des récidives et la Régie Roussillon précisait qu'une majorité des cas sont survenus alors qu'il était en position d'autorité.

Il sera de retour au palais de justice de Longueuil le 20 mai prochain pour orientation et déclaration.

L’homme âgé de 43 ans aurait commis certaines des agressions sur des patientes, mais le nom des victimes est toujours frappé d’une ordonnance de non-publication.

Les événements pour lesquels il est accusé sont survenus entre le 1er janvier 2015 et le 19 mars 2020 et se sont déroulés à Candiac et à Québec.

Il avait été appréhendé en avril 2020, d'abord pour 3 chefs d'accusation en 2019-2020 mais la Régie de police Roussillon avait lancé un appel à la dénonciation et les signalements auraient suivi.