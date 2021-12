CANDIAC:un projet immobilier de 1 milliard refait surface

Un imposant projet d'habitations intergénérationnelles refait surface à Candiac, le Square Candiac, estimé à plus de 1 milliard de dollars. Il est considéré comme l'un des plus importants projets résidentiels en Montérégie, avec UniSolar à Brossard.

D'ici 2024, les promoteurs de Square Candiac Marc-André Nadon et Jean Pessoa prévoient construire 1320 condos et appartements, 18 duplex et triplex et 56 maisons en rangée.

Le projet avait d'ailleurs été arrêté pendant d'un an en 2016, en raison de différends entre les partenaires de l'époque.

Le développement est situé à l'entrée de la Ville, à côté du stationnement incitatif et les promoteurs veulent en faire un endroit où les piétons et citoyens pourront aisément circuler à vélo ou en transport collectif et se rendre facilement à Montréal, sans prendre la voiture.

On veut aussi aménager, au centre, une grande place centrale et deux grands sentiers pour la marche et le vélo. Le parc en question est d'une superficie de près de 2,5 terrains de football avec des jardins communautaires et une agora.

Une première phase déjà complétée

Il faut savoir que de 2016 à 2019, il s'est construit déjà 92 maisons en rangée et 67 triplex en plus d'une résidence Chartwell de plus de 283 unités.

Selon La Presse, les projets immobiliers ne s'arrêteraient pas là: le promoteur immobilier Luc Poirier serait en voie de se départir de l'ancienne usine d'Owens Corning du boulevard Montcalm, tout juste voisine de l'actuel développement.