Carambolage sur l'A-20 Est à Boucherville

L'A-20 Jean-Lesage est à éviter en direction est. Un carambolage force la fermeture complète de l'autoroute à la hauteur du boulevard de Montarville, à Boucherville.

Pas moins de quatre camions semi-remorque, un autobus exo et une douzaine de véhicules sont impliqués. Il n'y aurait que des blessés légers.

Avec la fermeture complète de la voie rapide, le trafic est dévié sur le réseau local, ce qui crée de la congestion. Le secteur est donc à éviter.

Il y a un autre accident, toujours sur l'A-20 à la hauteur de Beloeil et un camion renversé à Carignan.

TEMPÊTE



Un second carambolage est survenu sur la 20 en direction Ouest au km 110. L’autoroute est complètement fermée dans cette direction le temps des remorquages. Si vous le pouvez, évitez de vous déplacer. — François Bonnardel (@fbonnardelCAQ) January 17, 2022

Et l'autoroute 30 Ouest (de l'Acier) est complètement fermée à hauteur du rang Saint-Régis Sud, à Saint-Constant, en raison d'un autre carambolage d'une vingtaine de véhicules.

On déplore aussi plusieurs sorties de routes et d'autres collisions en raison de la tempête qui sévit en Montérégie. Ça entraîne de mauvaises conditions de la chaussé et une visibilité parfois nulle.

La prudence est de mise. Il est recommandé d'éviter les déplacements non essentiels. S'il vous faut absolument sortir, mieux vaut allumer vos phares, ralentir et suivre à bonne distance le véhicule qui vous précède.