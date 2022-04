Face au contexte de hausse démographique importante et au manque de locaux, Carignan aura une nouvelle école primaire prête en 2024. Elle sera d'une superficie de plus de 7 100 mètres carrés et accueillera 32 classes.



Elle comptera aussi trois locaux de service de garde, une salle de motricité ainsi qu'un gymnase double.

Ce sera une troisième école pour la municipalité dans le secteur Centre, sur la rue Marie-Anne Ouest.

Le ministre de l'Éducation Jean-Francois Roberge a dit espérer que les élèves puissent l'intégrer à la rentrée scolaire en septembre 2024.

Manque de locaux: d'autres annonces en Montérégie en juin

Puisque plusieurs élèves sont dans des modulaires et sont à l'étroit, le ministre Roberge doit faire bientôt d'autres annonces en Montérégie en juin pour de nouvelles constructions et agrandissements.

Le ministre annonçait aussi que les honoraires des artistes et écrivains passeraient de 325 $ à 515 $ par jour et ce montant sera indexé de 2 % par année jusqu'en 2025-2026.

De la sorte, le gouvernement veut assurer un meilleur accès aux artistes à la pédagogie dans les classes.